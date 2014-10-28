Умерла Нелли Машенджинова

Она занимала должность главного редактора "Ленфильма" в 1980 годы.

В конце прошлой недели ушла из жизни Нелли Николаевна Машенджинова, которая была главным редактором множества картин производства "Ленфильма" в 1980-е годы. О ее кончине сообщили в пресс-службе киностудии.

Во время деятельности Машенджиновой по-настоящему расцвела Ленинградская школа кино, а также пришла на смену новая генерация талантливых кинодеятелей. Нелли Николаевна дружила с Алексеем Германом; в ее "смену" в студии появились такие известные ленинградские режиссеры, как Александр Сокуров, Сергей Овчаров, Константин Лопушанский и другие.

При ней дебютировал в качестве постановщика Виктор Аристов и была создана Мастерская Первого и экспериментального фильма (ПИЭФ). Нелли Николаевна Машенджинова была главным редактором на многих картинах, определивших лицо современного "Ленфильма". Она была деликатным, отзывчивым, душевным человеком. Киностудия "Ленфильм"

Отпевание Нелли Николаевны Машенджиновой состоится в пятницу, 20 декабря, в Иоанновском монастыре в 11:00.

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Фото: Киностудия "Ленфильм"