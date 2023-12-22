Во время пожара на Будапештской погиб мужчина

В Купчино горела двухкомнатная квартира.

Во Фрунзенском районе районе сегодня утром, 15 февраля, во время пожара погиб человек. На Будапештской улице горел дом № 89, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратились к пожарным в 10:50. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что в "двушке" пламя охватило три квадратных метра.

Во время пожара погиб мужчина. Врачи не смогли его спасти. Причина смерти устанавливается.



В 11:14 пламя ликвидировали. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова горела кухня в ресторане.

Фото: Pxhere