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Во время пожара на Будапештской погиб мужчина
Сегодня, 15:51
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Во время пожара на Будапештской погиб мужчина

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В Купчино горела двухкомнатная квартира.

Во Фрунзенском районе районе сегодня утром, 15 февраля, во время пожара погиб человек.  На Будапештской улице горел дом № 89, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратились к пожарным в 10:50. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что в "двушке" пламя охватило три квадратных метра.

Во время пожара погиб мужчина. Врачи не смогли его спасти. Причина смерти устанавливается. 

В 11:14 пламя ликвидировали. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова горела кухня в ресторане.

Фото: Pxhere

Теги: будапештская улица, купчино, погиб мужчина, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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