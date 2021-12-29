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На 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин
Вчера, 19:37
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На 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин

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Информация о дате и месте прощания со звездой цирка появится позже.

В Петербурге умер цирковой артист Владимир Дерябкин. Об этом сообщила его подруга Елена Романова на своей странице "ВКонтакте".

Заслуженному артисту России было 72 года, когда его жизнь оборвалась. Информация о дате и месте прощания со звездой цирка появится позже.

Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего... Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич... Люблю навсегда.

Елена Романова

Ранее на Piter.tv: Алексей Герман-младший вновь пожаловался на протечки в доме на улице Рубинштейна.

Фото: ВКонтакте / Музей Граммофонов - Официальная страница

Теги: владимир дерябкин, клоун, некролог, умер, ученик олега попова, цирковой артист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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