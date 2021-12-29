На 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин

В Петербурге умер цирковой артист Владимир Дерябкин. Об этом сообщила его подруга Елена Романова на своей странице "ВКонтакте".
Заслуженному артисту России было 72 года, когда его жизнь оборвалась. Информация о дате и месте прощания со звездой цирка появится позже.
Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего... Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич... Люблю навсегда.
Елена Романова
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Фото: ВКонтакте / Музей Граммофонов - Официальная страница
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