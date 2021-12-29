Алексей Герман-младший вновь пожаловался на протечки в доме на улице Рубинштейна

Режиссер посетовал, что может создавать отличные тексты, находить необычные решения в работе, но победить коммунальщиков у него не выходит.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший вновь пожаловался на протечки в доме Довлатова на Рубинштейна. С проблемой столкнулись и сoседи автора кинокартин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Алексей Герман признался, что в его квартире есть грибок. Кроме того, в доме обваливаются потолки. А в управдоме пообещали заделать дыры в новой крыше. Но оперативно задачу решить не выходить, поскольку сотрудники организации уже ушли по домам: рабочий день закончился.

У меня течет, у соседей течет, а у них дети маленькие, сырость, грибок, всем положить. Алексей Герман-младший

Режиссер посетовал, что может создавать отличные тексты, находить необычные решения в работе, но победить коммунальщиков у него не выходит.

Ранее на Piter.tv: протечками в довлатовском доме на Рубинштейна заинтересовались после жалоб режиссера Германа-младшего.

Фото: Facebook / Алексей Герман