Протечками в довлатовском доме на Рубинштейна заинтересовались после жалоб режиссера Германа-младшего

Протечки случались и ранее, но после того, как "промок" потолок, решать проблему надо было незамедлительно.

После обращений кинорежиссера Алексея Германа-младшего в разные инстанции на протечки в доме Довлатова на Рубинштейна обратили внимание. На протяжении нескольких недель он ждал реакции от управляющей компании, но ничего не произошло. Мокрые стены и падающий потолок не только в квартире режиссера, но и у его соседей. Piter.TV узнал, на каком этапе решение проблемы находится сейчас.

Первый пост о коммунальной проблеме Герман-младший опубликовал 27 февраля.

По телевизору говорят, что стало жить лучше, но в доме Довлатова течёт крыша, мокнут стены, но всем глубоко наплевать. Проси или не проси, но ничего не меняется. написал работник "Ленфильма" в Facebook.

Осенью прошлого года в доме проводили ремонт кровли, но проблему с протечками таким образом решить не удалось. Режиссер также отметил, что эта та самая крыша, с которой в сентябре 2020 упали молодой человек и девушка. Это говорит о том, что доступ на крышу есть. Это лишь несколько примеров из серий проблем, которыми недоволен местный житель. Среди остальных — люди без определенного места жительства на лестницах, подозрительные люди во дворе, некачественный ремонт. Были и позитивные события — ремонт подъезда и новый лифт. По мнению Германа, дом вообще "тяжелый", как и сама улица.

Так как в управляющей компании с протечками ничего не сделали, Герман-младший написал на портал "Санкт-Петербург", местному отделению "Единой России", как представителю большинства, губернатору Александру Беглову в "ВКонтакте". Проблема с протечкой — не только его, но и соседей. Мокрые стены как минимум еще в четырех квартирах.

Самая активная переписка у сценариста завязалась со страницей Беглова. Наш собеседник предполагает, что на оперативность могла повлиять известная фамилия. Затем на жителя Рубинштейна сам вышел главный инженер компании, которая делала капитальный ремонт в доме и "закрутилось".

Мы были с представителем Фонда капитального ремонта и подписали акт, что протечки повсеместны. Сейчас, видимо, начнут делать крышу. заключил режиссер.

От материальную компенсацию за уничтоженный ремонт Алексей Герман отказался, но надеется, что крышу в этот раз починят как следует.

Дом №23 на улице Рубинштейна известен еще одной историей. В 2020 году с него сняли памятные таблички жертвам репрессий. Они не устраивали нескольких местных жителей. Депутаты МО "Владимирский округ" проведут в скором времени собрание собственников с голосованием по этому вопросу.

Фото: Facebook / Алексей Герман