С дома Довлатова в Петербурге сняли памятные таблички жертвам репрессий

В муниципальном округе "Владимирский" сняли с дома Довлатова 15 памятных табличек, посвященных жертвам сталинских репрессий. Об этом сообщила депутат Совета депутатов округа Ксения Лаврова на своей странице в Facebook.
Таблички были повешены на доме №23 по улице Рубинштейна в рамках проекта "Последний адрес". По словам Лавровой, управляющая компания убрала их из-за того, что это не нравилось трем жильцам.
Я считаю, что нельзя отмахиваться от истории, тем самым оправдывая политические репрессии. От себя напишу депутатский запрос по данному поводу и прошу коллег из Законодательного Собрания поддержать и посодействовать в скорейшем возвращении табличек на место.
написала депутат.
Ей обещал посодействовать депутат ЗакСа Максим Резник совместно с Борисом Вишневским.
Недавно улица Рубинштейна стала пешеходной по выходным и праздникам.
Фото: Ксения Лаврова/ Facebook
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