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С дома Довлатова в Петербурге сняли памятные таблички жертвам репрессий
Сегодня, 18:33
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nadezhda_sib

С дома Довлатова в Петербурге сняли памятные таблички жертвам репрессий

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Против табличек выступили несколько местных жителей.

В муниципальном округе "Владимирский" сняли с дома Довлатова 15 памятных табличек, посвященных жертвам сталинских репрессий. Об этом сообщила депутат Совета депутатов округа Ксения Лаврова на своей странице в Facebook.

Таблички были повешены на доме №23 по улице Рубинштейна в рамках проекта "Последний адрес". По словам Лавровой, управляющая компания убрала их из-за того, что это не нравилось трем жильцам.

Я считаю, что нельзя отмахиваться от истории, тем самым оправдывая политические репрессии. От себя напишу депутатский запрос по данному поводу и прошу коллег из Законодательного Собрания поддержать и посодействовать в скорейшем возвращении табличек на место. 

написала депутат.

Ей обещал посодействовать депутат ЗакСа Максим Резник совместно с Борисом Вишневским. 

Недавно улица Рубинштейна стала пешеходной по выходным и праздникам. 

Фото: Ксения Лаврова/ Facebook

Теги: жертвы политических репрессий, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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