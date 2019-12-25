С дома Довлатова в Петербурге сняли памятные таблички жертвам репрессий

Против табличек выступили несколько местных жителей.

В муниципальном округе "Владимирский" сняли с дома Довлатова 15 памятных табличек, посвященных жертвам сталинских репрессий. Об этом сообщила депутат Совета депутатов округа Ксения Лаврова на своей странице в Facebook.

Таблички были повешены на доме №23 по улице Рубинштейна в рамках проекта "Последний адрес". По словам Лавровой, управляющая компания убрала их из-за того, что это не нравилось трем жильцам.

Я считаю, что нельзя отмахиваться от истории, тем самым оправдывая политические репрессии. От себя напишу депутатский запрос по данному поводу и прошу коллег из Законодательного Собрания поддержать и посодействовать в скорейшем возвращении табличек на место. написала депутат.

Ей обещал посодействовать депутат ЗакСа Максим Резник совместно с Борисом Вишневским.

Недавно улица Рубинштейна стала пешеходной по выходным и праздникам.

Фото: Ксения Лаврова/ Facebook