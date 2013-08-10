В СПбГУ прокомментировали протечки в кампусе "Михайловская дача"

Оказалось, что виновата соединительная муфта.

В СПбГУ прокомментировали ситуацию с протечками в здании кампуса Высшей школы менеджмента в Петродворцовом районе. Заместитель по эксплуатации материально-технической базы первого проректора Константин Кузьмин ответил на вопрос в виртуальной приемной. На протечку обратили внимание в студенческом Telegram-канале.

Заявка о протечке поступила в аварийно-диспетчерскую службу "Михайловской дачи" днем 6-го ноября. На место из Петергофа направили техника. Специалист обследовал кровлю и нарушений герметичности не выявил.

Возникло подозрение на попадание воды через прижимные планки светового фонаря. Планки были поджаты. В блоке установлено ведро для сбора остаточной воды. Константин Кузьмин.

На следующий день потолок потек вновь. Вода с прихожей блока попала на лестницу и далее на первый этаж. Было собрано около двух ведер воды.

Чтобы найти источник протечки, пришлось вскрывать гипрочные потолки.

Причина была найдена: на трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьим этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место, обжали хомутами.

На данный момент, по словам заместителя первого проректора, следы воды остались в стенах коридора блока 614 на первом этаже и 625 на втором этаже. Их устранят после окончательной просушки.

Отметим, что кампус был построен совсем недавно. Его открыли в сентябре этого года.

Фото: Telegram / Лупа и Пупа