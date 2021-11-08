Студенты борются с протечками в новом кампусе СПбГУ, который открыли 2 месяца назад

В кампусе Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петродворцовом районе произошла протечка. Информация об этом появилась в Telegram-канале студентов "Лупа и Пупа" 8 ноября. Здания ввели в эксплуатацию в сентябре 2021-го года.
Коридоры 6 корпуса нового общежития наполнились водой, а потолочные плиты начали размокать и крошиться.
говорится в сообщении.
Студенты боролись с протечками на протяжении выходных. По словам автора Telegram-канала, представители администрации пообещали разобраться с проблемой 8-го ноября.
В сентябре на открытии кампуса побывал губернатор Петербурга. В нем проживают 600 студентов бакалавриата ВШМ СПбГУ. Председатель попечительского совета ВШМ Сергей Иванов отметил, что студенты получили университетский городок мирового уровня.
Видео и фото: Telegram / Лупа и Пупа
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