Студенты борются с протечками в новом кампусе СПбГУ, который открыли 2 месяца назад

Стены не выдержали ноябрьских осадков.

В кампусе Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петродворцовом районе произошла протечка. Информация об этом появилась в Telegram-канале студентов "Лупа и Пупа" 8 ноября. Здания ввели в эксплуатацию в сентябре 2021-го года.

Коридоры 6 корпуса нового общежития наполнились водой, а потолочные плиты начали размокать и крошиться. говорится в сообщении.

Студенты боролись с протечками на протяжении выходных. По словам автора Telegram-канала, представители администрации пообещали разобраться с проблемой 8-го ноября.

В сентябре на открытии кампуса побывал губернатор Петербурга. В нем проживают 600 студентов бакалавриата ВШМ СПбГУ. Председатель попечительского совета ВШМ Сергей Иванов отметил, что студенты получили университетский городок мирового уровня.

Видео и фото: Telegram / Лупа и Пупа