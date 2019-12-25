Кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ планируют расширить до Финского залива

Ожидается, что в течение трех лет Минфин выделит деньги на расширение.

Кампус Высшей школы менеджмента (ВШМ) СПбГУ в Петродворцовом районе Петербурга планируют расширить до побережья Финского залива. Об этом 16-го сентября сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и председатель попечительского совета ВШМ Сергей Иванов, передало ТАСС.

Накануне Сергей Иванов вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым посетили кампус "Михайловская дача". Иванов отметил, что студенты получили университетский городок мирового уровня. В будущем планируется строительство коттеджей для магистрантов и преподавателей, в том числе и из-за границы. Вместе со спортивными сооружениями кампус займет побережье Финского залива.

Девять жилых зданий были введены в эксплуатацию в сентябре 2021-го года. В них будут проживать около 600 студентов бакалавриата ВШМ СПбГУ. Для учащихся оборудовали жилые комнаты с современной мебелью и техникой, организовали коворкинги. В учебном корпусе есть аудитории для очного и дистанционного обучения.

Фото: Telegram / Пул78, сайт ВШМ СПбГУ