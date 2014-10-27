В "Водоканале" рассказали, почему зимой возникают технологические нарушения на сетях

Именно осенью и в начале зимы, когда возникают перепады температуры, вероятность аварий на сетях растет.

Специалисты "Водоканала" рассказали, почему зимой часто случаются протечки. Всему виной перепады температуры на несколько градусов ниже отметки 0 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Именно осенью и в начале зимы, когда возникают перепады температуры, вероятность аварий на сетях растет. Грунт промерзает неравномерно из-за состава почвы, он увеличивается в объеме из-за льда, в который превращаются грунтовые воды, в результате чего может произойти протечка.

В прошлом столетии в Северной столице использовались трубы из серого чугуна. Данный материал чувствителен к изменению температуры, подвижке грунтов.

Современные материалы более устойчивы к изменению климатических условий, коррозии и подвижкам грунтов. Они имеют длительный срок службы.

Бригады Водоканала круглосуточно спешат на помощь. Специалисты оперативно и в кратчайшие сроки стремятся выполнить все аварийно-восстановительные работы. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В случае аварии для откачки воды специалисты используют современную технику, в том числе гидродинамические машины и передвижные водоотливные установки.

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Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга