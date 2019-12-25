Утром на проспекте Науки прорвало трубу

Специалисты предприятия провели обследование и выявили течь на магистрали диаметром 500 мм.

Сегодня утром, 27 ноября, на проспекте Науки произошел потоп. У дома № 4 прорвало трубу. Холодная вода затопила участок дороги. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Специалисты предприятия провели обследование и выявили течь на магистрали диаметром 500 мм. В 9:15 протечку ликвидировали. Жители ближайших домов без воды не остались.

Сейчас рабочие выполняют аварийные работы. На месте для отвода воды работает бригада.

На время работ было присотановлено движение трамвайных маршрутов №№ 9, 38, 57. Сейчас транспорт курсирует по привычным трассам, рассказали в пресс-службе СПБ ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее на Piter.tv: в Невском районе ограничат движение транспорта с 30 ноября.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга