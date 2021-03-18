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Капремонт крыши на Васильевском острове привел к потопу в жилом доме

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Рабочие разобрали крышу, но забыли про временный навес от дождей.

На Васильевском острове в доме 54 по 7-й линии жильцы столкнулись с серьёзной проблемой — начавшийся 2 июня капитальный ремонт крыши оставил здание без защиты от непогоды. Как сообщают очевидцы Piter.TV, подрядчики демонтировали часть кровли, но не предусмотрели временное укрытие.

Ситуация обострилась в это воскресенье, 8 июня, когда с утра в городе начался проливной дождь. В результате вода просочилась через незащищённые конструкции, промочив несколько верхних этажей. 

Жильцы выражают недовольство организацией работ, особенно учитывая характерную для Петербурга дождливую погоду в начале лета. В управляющей компании пока не прокомментировали ситуацию. Отметим, что по графику — работы должны продлиться до 10 октября 2025 года. Piter.TV продолжит следить за развитием событий.

Ранее Piter.TV сообщал, что почти миллион кв.м крыш отремонтировали в Петербурге за пять лет.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: ремонт крыши
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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