Видео: как активистка дома на Рубежной добилась ремонта крыши, ливневых колодцев и благоустройства двора

На своем примере женщина доказала, что даже в старом доме не так сложно что-то улучшить, если задаться целью и узнать о своих возможностях.

Людмила Вениаминовна - пенсионерка из Выборга. Она живет в старом доме советских годов на улице Рубежная. В типовом доме Людмилы - типовые проблемы: протекающая крыша, сырой подвал, не самые ответственные соседи. Только Людмила - человек нетипичный. Она из тех, кто привык решать проблемы.

Отмостка падает в доме. Куда уходит фундамент - непонятно. Акты составили - 100% износ отмостки и 100% износ крыши. Во всех парадных у нас были протеки. И мы решили подать на капитальный ремонт отмостки крыши. Людмила Соколинская, житель дома 17 по ул. Рубежная

За последний год вместе с инициативными соседями она решила сразу несколько проблем. Путь к лучшей жизни начался с протекающей крыши. Именно тогда инициативные жильцы нашли помощь в лице окружного депутата Михаила Макарова.



В квартире у нашего председателя собрания Марины потекла крыша - он тут же с кем-то связался. Пришли работники и закрыли крышу. Потом в 7-й парадной крыли крышу. Когда бы ему по каким бы причинам ни позвонил, он всегда найдет выход как что-то сделать. Людмила Соколинская, житель дома 17 по ул. Рубежная



Ремонтом крыши активные жители не ограничились. Узнав о своих правах на благоустройство они добились замены ливневых колодцев.



Вот эти все новые колодцы установили. Привезли кольца, всю металическую начинку. Все новое поставили. Если бы не Макаров, то мы бы сами тоже так и не поставили. Людмила Соколинская, житель дома 17 по ул. Рубежная

Все это не сделало дом на Рубежной образцовым. В нем до сих пор остаются сложности, связанные с капитальным ремонтом. Жители регулярно обращаются в Фонд, но областные чиновники пока что тянут с хорошими новостями.



У нас не все платят, но если несколько квартир заплатят так, чтобы набрать в сумме 91%, тогда нам бюджет дадут. И тогда нам крышу и отмостку сделают в 2019-2020 гг. Людмила Соколинская, житель дома 17 по ул. Рубежная

Впрочем, положительный опыт уже доказал жильцам, что даже в их старом доме не сложно что-то улучшить, если задаться целью и узнать о своих возможностях. Совместными силами жильцов и отзывчивого депутата во дворе дома появились скамейки, для детей была установлена игровая площадка, а автомобилисты смогли порадоваться новому ровному асфальту.

Фото, видео: Piter.TV