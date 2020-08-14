В Выборге начался ремонт крыши исторического здания школы №7

Работы продлятся два месяца.

В здании школы №7 города Выборга начался ремонт крыши. Здание построено в 1902 году и является объектом культурного наследия. В 2019 году было принято решение о проведении работ по сохранению архитектурного памятника – ремонте крыши здания.

На время ремонта учебный процесс переведут в гимназию №11, школу №6, школу №8. Школьники 1, 9, 11 классов будут обучаться в первую смену, остальные – во вторую.

Нынче школа выиграла аукцион, и мы ремонтируем свою крышу. Первый аукцион не состоялся. Поэтому у нас учебный год начнется необычно. Необычность в том, что наши ученики будут обучаться в других школах города. Людмила Митина, директор МБОУ "СОШ №7".

Это уже второй конкурс на проведение ремонтных работ здания школы. В первый раз не удалось найти подрядчиков. Также в связи с тем, что здание – объект культурного наследия, ремонт крыши более дорогостоящий и более сложный, так как необходимо в точности сохранить ее первоначальный вид.

В результате конкурсных процедур к выполнению работ привлечена подрядная организация ОО "СК "Форман".

Работы по ремонту продлятся в течение двух месяцев. Это доставит неудобства и учителям, и школьникам, и их родителям. Директор школы попросила родителей учащихся с пониманием отнестись к временным трудностям.

Уважаемые родители, мы должны войти в эту ситуацию. Школа заслужила то, чтобы крыша была новой. Обстоятельства помешали нам начать учебный год в нашей школе, но надеемся, что это всего-навсего на 2 месяца – на сентябрь и октябрь. Поэтому будем взаимовежливы. - обратилась Митина.

Отметим, что стоимость работ составляет более 8 миллионов рублей. Работы продлятся до конца октября 2020г.

