Вице-чемпион мира по баскетболу Олег Кутузов скончался в возрасте 90 лет в Петербурге

В 1959 и 1961 годах баскетболист стал победителем Универсиад в Турине и Софии.

В Петербурге 27 февраля на 91-м году жизни умер вице-чемпион мира по баскетболу Олег Кутузов. Информацию подтвердили его родственники, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Олег Кутузов в 1959 году участвовал в составе сборной СССР в чемпионате мира по баскетболу. В финале она выиграла всех, кроме сборной Тайваня, но с последней спортсмены отказались играть по политическим мотивам. А в 1959 и 1961 годах баскетболист стал победителем Универсиад в Турине и Софии.

Федерация Баскетбола Петербурга выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Пресс-служба Федерации баскетбола Петербурга

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Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Петербурга