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Вице-чемпион мира по баскетболу Олег Кутузов скончался в возрасте 90 лет в Петербурге
Сегодня, 12:26
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Вице-чемпион мира по баскетболу Олег Кутузов скончался в возрасте 90 лет в Петербурге

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В 1959 и 1961 годах баскетболист стал победителем Универсиад в Турине и Софии.

В Петербурге 27 февраля на 91-м году жизни умер вице-чемпион мира по баскетболу Олег Кутузов. Информацию подтвердили его родственники, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Олег Кутузов в 1959 году участвовал в составе сборной СССР в чемпионате мира по баскетболу. В финале она выиграла всех, кроме сборной Тайваня, но с последней спортсмены отказались играть по политическим мотивам. А в 1959 и 1961 годах баскетболист стал победителем Универсиад в Турине и Софии. 

Федерация Баскетбола Петербурга выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича. 

Пресс-служба Федерации баскетбола Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончался реставратор Александр Баркун. 

Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Петербурга 

Теги: баскетбол, умер спортсмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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