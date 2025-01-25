Умер актер из "Кавказской пленницы" и "Кин-дза-дза!" Николай Гаро

На 89-м году жизни скончался советский и российский актер, продюсер Николай Гаро. Об этом сообщили в Telegram-канале Музея Эльдара Рязанова. Артист ушел из жизни 14 марта, причина смерти не раскрывается .

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. Окончил экономический факультет ВГИКа, с 1962 года работал на киностудии "Мосфильм", где прошел путь от администратора до продюсера .

Широкому зрителю Гаро запомнился по ярким эпизодическим ролям в культовых советских фильмах. Он сыграл водителя рефрижератора в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и господина ПЖ в фантастической картине Георгия Данелии "Кин-дза-дза!" .

Кроме того, актер снимался в фильмах "Курочка Ряба", "Ландыш серебристый", "Привет, дуралеи!" и "Частный детектив, или Операция "Кооперация"" .

Как продюсер Гаро участвовал в создании картин Эльдара Рязанова ("Старые клячи", "Тихие омуты"), Андрея Кончаловского ("Курочка Ряба"), а также работал над фильмами "Черный монах", "Командир счастливой "Щуки"" . С 1995 года он возглавлял киностудию "Луч" .

О месте и времени прощания с актером будет объявлено дополнительно.

Фото: Telegram / Музей Эльдара Рязанова