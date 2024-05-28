Советский и российский актер Александр Гаврилов умер от инсульта

Его творческая карьера стартовала в 1960-е годы на ленинградском телевидении и киностудии "Ленфильм".

Советский и российский актёр Александр Гаврилов ушёл из жизни в прошлое воскресенье, 4 мая.

Александр Гаврилов появился на свет 2 марта 1952 года в Ленинграде. Его творческая карьера стартовала в 1960-е годы на ленинградском телевидении и киностудии "Ленфильм".

Своё первое появление на экране Гаврилов сделал в 1963 году, сыграв роль в мелодраме "День счастья". Впоследствии зрители могли видеть его в фильмах "Попутного ветра!" (роль Ральфа), "Синяя птица", "Белый флюгер", "Салют, Мария!", "Строговы", а также в экранизации сказки "Двенадцать месяцев", где он исполнил роль месяца Март.

В 1978 году Гаврилов завершил обучение в Музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Позже Александр Гаврилов перешёл на административную должность исполнительного директора Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры. Являясь человеком деятельным и креативным, он инициировал проведение ряда культурных мероприятий и городских праздников, став одним из создателей знаменитого фестиваля "Праздник корюшки".

Ранее мы сообщили о том, что ушла из жизни сотрудница комитета по печати Петербурга Марина Рогальская.

Фото: Pxhere