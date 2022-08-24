Ушла из жизни сотрудница комитета по печати Петербурга Марина Рогальская

Усилия Рогальской способствовали сохранению традиций книжной культуры не только внутри страны, но и в дружественных государствах русскоязычного пространства и городах-побратимах Петербурга.

Петербургский Комитет по печати почтил выразил соболезнования в связи с кончиной Марины Рогальской, занимавшей должность начальника отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельности. Ее трудовая деятельность продолжалась около 16 лет.

Марина Владиславовна отличалась высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Особенно ценились ее заслуги в реализации масштабных проектов, направленных на популяризацию книг и чтение среди широкой аудитории, таких как Международный книжный салон Санкт-Петербурга, мероприятия "Книжные аллеи" и программа "Моя первая библиотека". Коллеги отмечали, что каждый такой проект был ей близок и дорог, словно собственное дитя, благодаря чему ежегодная организация мероприятий проходила неизменно успешно.

Кроме того, отмечается, что усилия Рогальской способствовали сохранению традиций книжной культуры не только внутри страны, но и в дружественных государствах русскоязычного пространства и городах-побратимах Петербурга.

Официальные причины ухода из жизни пока неизвестны, однако подробности церемонии прощания будут опубликованы позже.

Ранее мы сообщили о том, что скончался директор музея "Смольный" Николай Третьяков.

Фото: Комитет по печати Петербурга