Утром 29 апреля умер актер Сергей Колесников

Сегодня утром, 29 апреля, ушел из жизни заслуженный артист России, телеведущий Сергей Колесников. Об этом сообщили в РИА Новости.
По словам супруги актера Марии Великановой, причиной смерти стал инсульт или инфаркт.
Дату прощания с артистом пока не назвали. Информация уточняется.
Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Он обрел популярность, когда стал сниматься в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Кроме того, актер получил роли в фильмах "Крепкий орешек — 5", "Чёрное море", "Замёрзшие души".
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Фото: wikipedia.org
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