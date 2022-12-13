Утром 29 апреля умер актер Сергей Колесников

Дату прощания с артистом пока не назвали.

Сегодня утром, 29 апреля, ушел из жизни заслуженный артист России, телеведущий Сергей Колесников. Об этом сообщили в РИА Новости.

По словам супруги актера Марии Великановой, причиной смерти стал инсульт или инфаркт.

Дату прощания с артистом пока не назвали. Информация уточняется.

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Он обрел популярность, когда стал сниматься в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Кроме того, актер получил роли в фильмах "Крепкий орешек — 5", "Чёрное море", "Замёрзшие души".

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Фото: wikipedia.org