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По улице Варвары Петровой закрывается проезд до 7 мая
Сегодня, 11:16
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По улице Варвары Петровой закрывается проезд до 7 мая

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Ремонт на участке от Ясельной улицы до Клубной улицы начнется 13 апреля.

В Колпинском районе закрывается проезд по улице Варвары Петровой. Речь идет об участке от Ясельной улицы до Клубной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В Понтонном будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей. Ремонт начнется 13 апреля. Проезд по улице откроют 7 мая.

Объезд: Клубная улица, Парковая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.

Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, понтонный, улица варвары петровой
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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