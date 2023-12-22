По улице Варвары Петровой закрывается проезд до 7 мая

В Колпинском районе закрывается проезд по улице Варвары Петровой. Речь идет об участке от Ясельной улицы до Клубной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В Понтонном будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей. Ремонт начнется 13 апреля. Проезд по улице откроют 7 мая.
Объезд: Клубная улица, Парковая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.
Пресс-служба ГАТИ
ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка.
Фото: Piter.tv
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