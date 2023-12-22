По улице Варвары Петровой закрывается проезд до 7 мая

Ремонт на участке от Ясельной улицы до Клубной улицы начнется 13 апреля.

В Колпинском районе закрывается проезд по улице Варвары Петровой. Речь идет об участке от Ясельной улицы до Клубной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Понтонном будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей. Ремонт начнется 13 апреля. Проезд по улице откроют 7 мая.

Объезд: Клубная улица, Парковая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка.

Фото: Piter.tv