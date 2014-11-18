В ТК "Питер" горел подвал

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

Во вторник, 13 августа, в Московском районе произошел пожар. На улице Типанова в ТК "Питер" загорелся подвал. В подсобном помещении пламя охватило один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:51. Бороться с огнем отправились 12 спасателей и три спецмашины.

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. Никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы псиали, что из горящей квартиры на Васильевском острове эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv