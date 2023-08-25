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Из горящей квартиры на Васильевском острове эвакуировали человека
Сегодня, 14:36
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Из горящей квартиры на Васильевском острове эвакуировали человека

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В доме на 14-й линии В.О. горела ванная комната в квартире.

Сегодня, 13 августа, на 14-й линии В.О. в доме № 49 загорелась квартира. Из нее эвакуировали одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:50. В трехкомнатной квартире в помещении ванной пламя охватило 1,5 квадратных метра. 

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три пожарные машины. Возгорание потушили за час.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, мчс, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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