Из горящей квартиры на Васильевском острове эвакуировали человека

В доме на 14-й линии В.О. горела ванная комната в квартире.

Сегодня, 13 августа, на 14-й линии В.О. в доме № 49 загорелась квартира. Из нее эвакуировали одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:50. В трехкомнатной квартире в помещении ванной пламя охватило 1,5 квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три пожарные машины. Возгорание потушили за час.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv