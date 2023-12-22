На Седова уличная попойка завершилась поножовщиной

Пострадавшего с ножевыми ранениями в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

На улице Седова уличные посиделки с алкоголем завершились поножовщиной. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выходные 22-летний таксист решил отметить в компании друзей в кафе, расположенном на 1 этаже жилого дома по улице Седова. Предприимчивые приятели, зная о ресторанных наценках на алкоголь, за очередной порцией алкоголя бегали в круглосуточную "наливайку". В один из визитов троица столкнулась в алкомаркете с другой компанией отдыхающих мужчин, но разошлись, обменявшись пристальными взглядами.

Уже под утро, завершив посиделки и возвращаясь по домам, трое приятелей застали эту же компанию за распитием спиртного во дворе дома по улице Седова. Видимо, под воздействием алкоголя молодые люди решили проявить гражданскую позицию и сделали участникам попойки замечание за распитие спиртного во дворе жилого дома. В итоге завязалась драка, в ходе которой 22-летний таксист несколько раз ножом ударил участника противоборствующей стороны, 27-летнего жителя Самарской области.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, откуда в полицию поступила информация о произошедшем. Уже к вечеру сотрудники полиции установили личность таксиста и задержали его у дома 19 по проспекту Обуховской Обороны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ещё один пьяный мужчина бегал по двору на Садовой улице с ножом и угрожал детям.

Видео: МВД