Пьяный мужчина бегал по двору на Садовой улице с ножом и угрожал детям

Он порезал их футбольный мяч.

Полиция проводит проверку по факту инцидента в одном из дворов в Адмиралтейском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 июня от местных жителей поступило сообщение о том, что во дворе дома 49 по Садовой улице на детской площадке сосед бегает с ножом, угрожает детям и порезал их футбольный мяч.

Полицейскими был задержан проживающий там 65-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента никто из детей не пострадал.

Ранее мужчина был судим за применение насилия в отношении представителя власти и за незаконное пересечение границы РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ещё один выпивший мужчина на электросамокате сбил ребёнка на Дворцовой набережной.

Фото: Piter.tv