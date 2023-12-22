  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный мужчина бегал по двору на Садовой улице с ножом и угрожал детям
Сегодня, 11:04
97
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина бегал по двору на Садовой улице с ножом и угрожал детям

0 0

Он порезал их футбольный мяч.

Полиция проводит проверку по факту инцидента в одном из дворов в Адмиралтейском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 июня от местных жителей поступило сообщение о том, что во дворе дома 49 по Садовой улице на детской площадке сосед бегает с ножом, угрожает детям и порезал их футбольный мяч.

Полицейскими был задержан проживающий там 65-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента никто из детей не пострадал.

Ранее мужчина был судим за применение насилия в отношении представителя власти и за незаконное пересечение границы РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ещё один выпивший мужчина на электросамокате сбил ребёнка на Дворцовой набережной.

Фото: Piter.tv

Теги: садовая улица, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии