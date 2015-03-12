В здании на улице Обороны пламя охватило 200 "квадратов"

Пожар отправились тушить 32 спасателя и 7 спецмашин.

Сегодня днем, 9 октября, в Пушкинском районе произошло серьезное возгорание. На улице Обороны, 1, огонь распространился по площади 200 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 15:57. Выяснилось, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании.

Пламя отправились тушить 32 спасателя и 7 спецмашин. Подробности уточняются.

Еще один пожар в этом районе произошел на Красносельском шоссе. Спасатели 40 минут тушили электрощиток

Ранее на Piter.tv: коммунальщики отмыли от граффити здания на 8-й Советской.

Фото: Piter.tv