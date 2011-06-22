Улица имени полярника Артура Чилингарова появится в Петербурге

Эту инициативу поддержал президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук.

Имя знаменитого полярника, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова предлагается присвоить одной из улиц Санкт-Петербурга. Эту инициативу поддержал президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук, сообщивший агентству ТАСС о соответствующей заявке.

По словам главы АСПОЛ, рассматривается возможность названия кораблей и самолетов в честь Чилингарова. По мнению Слипенчука, чем больше объектов будет носить имя полярника, тем лучше, поскольку современной России необходимы такие символы.

Кроме того, ряд региональных властей планирует увековечить память о Чилингарове. Так, в Якутии уже существует улица, названная в его честь, а в ближайшее время планируют переименовать одну из площадей. В Мурманской области предлагают назвать озеро именем Чилингарова, а в Ненецком автономном округе собираются открыть посвященный ему музей.

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Фото: duma.gov.ru