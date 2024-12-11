Здание школы фабрично-заводского ученичества Ленэнерго признано историческим

Эксперты пришли к выводу, что данное здание соответствует общим принципам формирования исторической среды Ленинграда — Санкт-Петербурга.

Здание школы фабрично-заводского ученичества Ленэнерго, расположенное по адресу улица Пугачева, 5-7, лит. А, признано ценным рядовым объектом культурного наследия. Согласно новому варианту Закона Санкт-Петербурга № 820-7, здание будет защищено как историческая постройка. В соответствии с режимом охраны ОЗРЗ-2 (11), запрещены его снос и любое изменение внешнего вида.

Совет по охране культурного наследия и рабочая группа, состоящая из представителей КГИОП и Санкт-Петербургского Союза архитекторов, предложили не признавать школу объектом культурного наследия, так как она не соответствует необходимым критериям по уровню историко-культурной ценности и мемориальному значению. Школа ФЗУ Ленэнерго была построена в 1933 году, имя архитектора неизвестно.

Первоначальные интерьеры здания не сохранились, сведений о его мемориальном значении также не имеется. Однако в ходе исследований, проведенных при разработке нового варианта Закона № 820-7, эксперты пришли к выводу, что данное здание соответствует общим принципам формирования исторической среды Ленинграда — Санкт-Петербурга, и рекомендовали включить его в разряд ценных рядовых построек.

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Фото: КГИОП