На улице Генерала Хазова горела кровля ресторана

В 03:29 пожар удалось потушить.

В Пушкинском районе сегодня, 16 августа, произошел пожар. На улице Генерала Хазова в доме № 20 вспыхнула кровля ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:22. Пламя охватило 15 квадратных метров.

В одноэтажном отдельностоящем здании ресторана происходило горение кровли. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 03:29 пожар удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv