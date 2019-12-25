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На улице Генерала Хазова горела кровля ресторана
Сегодня, 9:09
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На улице Генерала Хазова горела кровля ресторана

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В 03:29 пожар удалось потушить. 

В Пушкинском районе сегодня, 16 августа, произошел пожар. На улице Генерала Хазова в доме № 20 вспыхнула кровля ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:22. Пламя охватило 15 квадратных метров. 

В одноэтажном отдельностоящем здании ресторана происходило горение кровли. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 03:29 пожар удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.   

Ранее мы писали, что в Мурино с утра горел ангар с батутами.

Фото: Piter.tv

Теги: горела кровля ресторана, мчс, улица генерала хазова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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