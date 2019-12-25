На улице Генерала Хазова горела кровля ресторана

В Пушкинском районе сегодня, 16 августа, произошел пожар. На улице Генерала Хазова в доме № 20 вспыхнула кровля ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:22. Пламя охватило 15 квадратных метров.
В одноэтажном отдельностоящем здании ресторана происходило горение кровли. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
В 03:29 пожар удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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