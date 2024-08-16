В Мурино с утра горел ангар с батутами

В Мурино ранним утром 16 августа загорелся ангар. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.
Сообщение о возгорании в складском помещении поступило в 05:15. В Круговом проезде, 5, горел ангар по производству детского оборудования (батуты).
К тушению пожара было привлечено 16 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 4 единицы.
В 7:20 ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
Ранее во Фрунзенском районе Петербурга сгорели три автобуса.
Видео: МЧС Ленинградской области
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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