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В Мурино с утра горел ангар с батутами

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В 7:20 ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

В Мурино ранним утром 16 августа загорелся ангар. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

Сообщение о возгорании в складском помещении поступило в 05:15. В Круговом проезде, 5, горел ангар по производству детского оборудования (батуты).

К тушению пожара было привлечено 16 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 4 единицы.

В 7:20 ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Ранее во Фрунзенском районе Петербурга сгорели три автобуса.

Видео: МЧС Ленинградской области

 

Теги: ангар, мурино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 9:37

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