На улице Бабушкина произошел пожар в банке

Пламя охватило шесть квадратных метров. Никто не пострадал.

Сегодня, 28 августа, в Невском районе произошел пожар. На улице Бабушкина в доме № 111 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Вызов от очевидцев поступил в 03:44. Бороться с огнем в банке отправились 15 спасателей и три спецмашины.

В помещении происходило горение обстановки на площади 6 квадратных метров. Огнеборцы потушили пламя за 23 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на улице Салова в автосервисе пламя охватило 600 "квадратов".

Фото: Pxhere

