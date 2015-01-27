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На улице Салова в автосервисе пламя охватило 600 "квадратов"
Сегодня, 10:41
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На улице Салова в автосервисе пламя охватило 600 "квадратов"

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Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Сегодня, 28 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 31 горел автосервис. Пламя охватило 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:33. В одноэтажном здании автосервиса размером 20х30 метров происходило горение по всей площади. 

В 00:45 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Тушить объект прибыли 45 спасателей и 10 спецмашин. 

В 01:22 возгорание удалось локализовать, был сделан отказ дополнительному номеру 1-БИС.                         

В 02:52  пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Русановской горела лестничная клетка в подъезде.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автосервис, мчс, улица салова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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