На улице Салова в автосервисе пламя охватило 600 "квадратов"

Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Сегодня, 28 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 31 горел автосервис. Пламя охватило 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:33. В одноэтажном здании автосервиса размером 20х30 метров происходило горение по всей площади.

В 00:45 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Тушить объект прибыли 45 спасателей и 10 спецмашин.

В 01:22 возгорание удалось локализовать, был сделан отказ дополнительному номеру 1-БИС.

В 02:52 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Русановской горела лестничная клетка в подъезде.

Фото: Piter.tv