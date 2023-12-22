На улице Ворошилова случился пожар в однокомнатной квартире

Тушить пламя прибыли 10 спасателей.

В Невском районе сегодня, 28 марта, произошел пожар. На улице Ворошилова в доме № 31, корпус 1, вспыхнула обстановка в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:40. Тушить квартиру отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Огонь распространился по площади 0,5 "квадрата". Пожар ликвидировали в 16:08.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Димитрова в трехкомнатной квартире горел балкон.

Фото: Piter.tv