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На улице Ворошилова случился пожар в однокомнатной квартире
Сегодня, 16:47
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На улице Ворошилова случился пожар в однокомнатной квартире

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Тушить пламя прибыли 10 спасателей.

В Невском районе сегодня, 28 марта, произошел пожар. На улице Ворошилова в доме № 31, корпус 1, вспыхнула обстановка в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:40. Тушить квартиру отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

Огонь распространился по площади 0,5 "квадрата". Пожар ликвидировали в 16:08.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Димитрова в трехкомнатной квартире горел балкон.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, пожарные, улица ворошилова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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