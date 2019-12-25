На улице Союза Печатников случился пожар в пятикомнатной квартире

В жилом доме обгорела обстановка. Пламя охватило два квадратных метра.

Сегодня, 16 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На улице Союза Печатников в доме № 8 загорелась пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:51. В жилом доме обгорела обстановка. Пламя охватило два квадратных метра.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пожар удалось потушить к 14:03.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что житель Всеволожского района выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат.

Фото: Piter.tv