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На улице Союза Печатников случился пожар в пятикомнатной квартире
Сегодня, 14:26
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На улице Союза Печатников случился пожар в пятикомнатной квартире

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В жилом доме обгорела обстановка. Пламя охватило два квадратных метра. 

Сегодня, 16 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На улице Союза Печатников в доме № 8 загорелась пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:51. В жилом доме обгорела обстановка. Пламя охватило два квадратных метра. 

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пожар удалось потушить к 14:03. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что житель Всеволожского района выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в пятикомнатной квартире, пожар улица союза печатников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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