Житель Всеволожского района выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат

Огонь повредил два припаркованных автомобиля, но владелец самоката возместил ущерб их владельцам.

Житель многоэтажки во Всеволожском районе Ленинградской области был вынужден выбросить из окна горящий электросамокат. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

На кадрах видно, как самокат упал между двумя припаркованными машинами и сильно горел, разбрасывая искры. Владелец устройства рассказал, что оставил аккумулятор на зарядку на ночь. Ночью он услышал громкий звук и увидел, что самокат горит. Тогда он принял решение выбросить его во двор.

О пострадавших в результате пожара не сообщалось. Огонь повредил два припаркованных автомобиля, но владелец самоката возместил ущерб их владельцам.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке