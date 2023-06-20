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Водитель BMW ранил из пистолета сотрудника МЧС на КАД
Сегодня, 14:25
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Водитель BMW ранил из пистолета сотрудника МЧС на КАД

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля BMW, который открыл стрельбу из травматического пистолета по сотруднику МЧС на Кольцевой автодороге.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 14 августа около 17:00 в районе города Бугры. Водитель BMW, вступив в конфликт с другим участником дорожного движения, вышел из машины и выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Спустя час пострадавший обратился в полицию, и правоохранители задержали 50-летнего жителя Сестрорецка, у которого был изъят травматический пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее мы сообщили о том, что двое хулиганов напали на мужчину с травматическим оружием и мачете на Светлановском.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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