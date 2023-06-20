Водитель BMW ранил из пистолета сотрудника МЧС на КАД

Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля BMW, который открыл стрельбу из травматического пистолета по сотруднику МЧС на Кольцевой автодороге.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 14 августа около 17:00 в районе города Бугры. Водитель BMW, вступив в конфликт с другим участником дорожного движения, вышел из машины и выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Спустя час пострадавший обратился в полицию, и правоохранители задержали 50-летнего жителя Сестрорецка, у которого был изъят травматический пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.