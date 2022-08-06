На улице Ломоносова произошел пожар в квартире

В жилом доме горело постельное белье.

Сегодня, 14 августа, в Центральном районе произошел пожар. На улице Ломоносова в доме № 12/66 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:36. В одной из комнат в это время тлело постельное белье. Пламя охватило один квадратный метр.

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три единицы техники. В 8:25 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на территории "Красного треугольника" потушили пожар в гараже.

Фото: Piter.tv