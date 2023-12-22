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На улица Генерала Кравченко горит кафе
Сегодня, 12:06
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На улица Генерала Кравченко горит кафе

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С огнем боролись три единицы техники и 12 спасателей. 

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 29 мая, произошел пожар. На улице Генерала Кравченко в доме № 5, корпус 1, вспыхнуло кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:23. Пламя охватило один квадратный метр. 

С огнем боролись три единицы техники и 12 спасателей. В 11:45 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пожар в Парголово охватил 400 "квадратов". Пламя тушили шесть часов.

Фото: Piter.tv

Теги: горит кафе, мчс, улица генерала кравченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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