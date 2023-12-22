Пожар в Парголово охватил 400 "квадратов". Пламя тушили шесть часов

В 00:01 пожару был присвоен дополнительный уровень сложности 1-БИС. Частично обрушилась крыша.

В ночь на 29 мая в ангаре на улице Первого мая в Парголово произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Здание ангара площадью 20 на 80 м первоначально горело на площади 400 кв.м. В 00:01 пожару был присвоен дополнительный уровень сложности 1-БИС. Частично обрушилась крыша. В 01:02 дополнительный уровень 1-БИС был снят.

Лишь к 06:09 пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, никто не погиб и не пострадал. В борьбе с огнем участвовали 30 пожарных.

Ранее мы сообщили о том, что в заброшенном доме на Тельмана произошел пожар.

Фото: Piter.TV