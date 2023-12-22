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На Пловдивской во время пожара пострадала женщина

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В 4-комнатной квартире происходило горела обстановка на площади 7 кв. метров.

Во Фрунзенском районе в квартирном пожаре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре в квартире дома по Пловдивской улице, дом 3 корпус 1 поступило 28 февраля в 07:28. В 4-комнатной квартире происходило горела обстановка на площади 7 кв. метров.

В 7:54 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара пострадала женщина.

Ранее в квартире на проспекте Космонавтов во время пожара погибла женщина.

Фото и видео: Telegram/ Мегаполис 

Теги: квартирный пожар, пловдивская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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