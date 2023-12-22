На Пловдивской во время пожара пострадала женщина

В 4-комнатной квартире происходило горела обстановка на площади 7 кв. метров.

Во Фрунзенском районе в квартирном пожаре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре в квартире дома по Пловдивской улице, дом 3 корпус 1 поступило 28 февраля в 07:28. В 4-комнатной квартире происходило горела обстановка на площади 7 кв. метров.

В 7:54 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара пострадала женщина.

Ранее в квартире на проспекте Космонавтов во время пожара погибла женщина.

Фото и видео: Telegram/ Мегаполис