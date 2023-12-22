В квартире на проспекте Космонавтов во время пожара погибла женщина

Ещё одна женщина пострадала и была госпитализирована.

В Московском районе поздним вечером 26 февраля во время пожара погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире дома по проспекту Космонавтов, 21 корпус 1, поступило на пульт дежурного 26 февраля в 23:05. В двухкомнатной квартире горела обстановка на общей площади 20 квадратных метров.

В 23:49 пожар был ликвидирован. В пожаре погибла одна женщина, вторая пострадавшая была направлена в медицинское учреждение.

Ранее в Киришах росгвардейцы предотвратили возгорание автомобиля, припаркованного под неисправным фонарем.

Фото: Piter.tv