В Киришах росгвардейцы предотвратили возгорание автомобиля, припаркованного под неисправным фонарем

Наряд Росгвардии вызвал на место пожарных, а до их прибытия с помощью огнетушителя предотвратил возгорание припаркованной машины, некоторые детали которой уже начали плавиться.

В Ленинградской области наряд Росгвардии предотвратил возгорание автомобиля, припаркованного под неисправным уличным фонарем. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

В Киришах втором часу ночи 23 февраля росгвардейцы во время патрулирования заметили на Волховской набережной загоревшейся фонарь. Искры и горящие фрагменты падали вниз на крышу припаркованного поблизости автомобиля ВАЗ-2104.

Наряд Росгвардии вызвал на место пожарных, а до их прибытия с помощью огнетушителя предотвратил возгорание припаркованной машины, некоторые детали которой уже начали плавиться. Затем росгвардейцы совместно с прибывшими сотрудниками МЧС переместили данный автомобиль в безопасное место.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны