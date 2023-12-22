Петербуржец продавал пластиковые муляжи под видом IPhone

Поймать подозреваемого помог обманутый покупатель.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал мошенника, продававшего макеты смартфонов вместо настоящих смартфонов IPhone. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером 20 февраля на бульваре Новаторов к росгвардейцам обратился 25-летний мужчина. Он указал на находившегося рядом с ним молодого человека и сообщил, что ранее данный гражданин продал ему три IPhone, которые оказались муляжами. Продавца задержали по подозрению в мошенничестве и доставили в отделение полиции.

Было установлено, что задержанный продавал гаджеты по сниженной цене. Ранее он договорился с заявителем о продаже трех смартфонов, встретился с ним в Мурино и, получив 365 000 рублей, передал ему упаковки с мобильными телефонами. Позже покупатель обнаружил, что приобретенные гаджеты – это пластиковые муляжи.

Тогда он вновь вышел на связь с продавцом под видом другого покупателя, создав новый профиль. Договорился о покупке смартфонов и встретился с ним рядом со станцией метрополитена "Ленинский проспект". При себе у задержанного вновь были коробки, в которых находились муляжи смартфонов.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны