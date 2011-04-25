Первые случаи укусов змей зарегистрированы в Ленобласти с наступлением тепла

Представители региональной администрации призвали население проявлять осмотрительность во время пребывания на природе, особенно в лесных массивах и зелёных зонах отдыха.

На протяжении последней недели количество обращений за экстренной медицинской помощью в Ленинградской области снизилось приблизительно на 3%. Тем не менее, активность змей значительно возросла: медицинские работники зафиксировали случаи обращения пострадавших от укусов гадюк.

Представители региональной администрации призвали население проявлять осмотрительность во время пребывания на природе, особенно в лесных массивах и зелёных зонах отдыха. Специалисты напомнили правила оказания первичной помощи при укусах ядовитых пресмыкающихся.

Первое правило — ограничение подвижности поражённой конечности, её фиксация. Следующим важным этапом становится обеспечение пострадавшему достаточного количества кислорода путём вентиляции пространства вокруг него, ослабления элементов одежды и проветривания помещения. Дополнительно рекомендуется приём любого доступного антигистаминного препарата.

Завершающим действием должна стать немедленная доставка пациента в медицинское учреждение либо ожидание приезда специалистов скорой помощи. Важно помнить, что наложение жгута и использование холода категорически запрещены.

Ранее мы сообщили о том, что лосенок появился на свет в Приозерском районе Ленобласти.

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