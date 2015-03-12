За неделю на уборку улиц Петербурга потратили 75 тыс. куб. м воды

Также началась подготовка к празднику Дня Победы: парк Городов-Героев украсится оригинальной композицией — лентой георгиевских оттенков из ярких цветков виолы.

Хотя прошедшая неделя в Петербурге отличалась переменчивой погодой, коммунальные службы успешно справились с планами месячника благоустройства, подчеркнули представители комитета по благоустройству.

Только за одну неделю на уборку городских улиц ушло порядка 75 тысяч кубических метров воды. Работники привели в порядок 511 автобусных павильонов, помыли ограждения общей протяженностью 155 тысяч метров и защитные металлические конструкции вдоль дорог протяженностью 30 тысяч метров. Полигон пополнился тоннами отходов: туда было вывезено тысячу кубометров твердых бытовых отходов и две тысячи тонн уличного мусора.

Работники парков и садов также провели активную работу: за последнюю неделю очищено более 55 тысяч урн, восстановлено покрытие на площади 14 тысяч квадратных метров газонов, выполнено мытье почти 2700 лавочек и покрашено около 1300 штук. Особое внимание уделялось озеленению городской среды: посажено более тысячи деревьев и 11 тысяч кустов. В мероприятиях активное участие принимали сами жители города.

Во время традиционного городского субботника на Загребском бульваре в сквере Воинов-Освободителей появилось новое пространство отдыха — Аллея памяти с двадцатью яблонями, а Ленинградский сквер обогатился сахаристыми клёнами. В Колпинском парке обустроены новые посадки: 100 берёз, 15 елей и 11 лип. Прилегающая территория на проспекте Непокорённых приобрела дополнительное украшение в виде 200 кустов сирени. А участок сквера на Шуваловском проспекте, расположенный между улицами Мебельная и Богатырская, обзавёлся дополнительно двести деревьями. И это лишь малая часть проведённой работы.

Также началась подготовка к празднику Дня Победы: парк Городов-Героев украсится оригинальной композицией — лентой георгиевских оттенков из ярких цветков виолы. Всего за неделю городские пространства украсили почти 80 тысяч новых растений.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники Комитета по строительству приняли участие в весеннем "Добром субботнике".

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга