Стало известно, как украсили Кронштадт к Новому году

На фасаде Никольского Морского собора будут проводить световое шоу.

Кронштадт подготовлен к новогодним праздникам: город украшен в едином морском стиле. А на улицах и в скверах появились световые композиции, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На Якорной площади обустроили Зимний сад, там же установлена натуральная елка высотой 15 метров. На фасаде Никольского Морского собора будут проводить световое шоу, посвященное российским промыслам и ремеслам. Показы стартуют 27 декабря и планируются до 14 января с 18:00 до 22:00, а в саму новогоднюю ночь – до 03:00.

Ранее губернатор рассказал, как украсили Петербург к Новому году. В целом число элементов праздничного оформления увеличилось почти на четверть, появилось много новых световых композиций.

Фото: Telegram / Александр Беглов