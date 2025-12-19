Губернатор Беглов рассказал, как Петербург украсили к Новому году

В целом число элементов праздничного оформления увеличилось почти на четверть, появилось много новых световых композиций.

Губернатор Александр Беглов рассказал, как в этом году украсили Петербург к праздникам. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Центр Северной столицы получил обновленное и более масштабное новогоднее оформление. Глава города назвал стиль "содержательным и интересным": он подчеркивает "имперский статус Петербурга".

В целом число элементов праздничного оформления увеличилось почти на четверть, появилось много новых световых композиций. Впервые художественной подсветкой украшены Прачечный мост, мост Белинского, Красный и Почтамтский мосты. В Александровском саду установили космические инсталляции "Звездное небо", "Млечный путь" и "Дорога звездопадов".

Ранее на Piter.TV: на Дворцовой площади полностью нарядили новогоднюю ель. Было выбрано традиционное оформление: флажки, серпантин и елочные игрушки "из детства".

Фото: Piter.TV