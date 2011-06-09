На Дворцовой площади полностью нарядили новогоднюю ель

Было выбрано традиционное оформление: флажки, серпантин и елочные игрушки "из детства".

В Петербурге на Дворцовой площади завершены работы по украшению главной новогодней ели. Об этом пишет 18 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

Было выбрано традиционное оформление: флажки, серпантин и елочные игрушки "из детства". Такой ретростиль нравится как горожанам, так и туристам, пояснил вице-губернатор Борис Пиотровский. Само дерево привезли из Копорского лесничества в Ленобласти, его установили 10 числа. Высота елки составляет 30 метров, вес – свыше 10 тонн.

Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, какие продукты к Новому году можно купить заранее. Для начала рекомендуется составить подробный список блюд, а затем определить, какие ингредиенты понадобятся.

Фото: Piter.TV