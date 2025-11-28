  1. Главная
Сегодня, 16:10
В Ленобласти выбрана главная новогодняя ель Петербурга для Дворцовой площади

Дереву около 100 лет, его высота составляет 30 метров, а вес – свыше 10 тонн.

Выбрана главная ель Петербурга для Дворцовой площади. Дереву около 100 лет, его высота составляет 30 метров, а вес – свыше 10 тонн. 

Подходящую елку обнаружили в Копорском лесничестве Ленобласти, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Доставят дерево в центр города в декабре. Оформление в 2025 году останется прежним: флажки, серпантин и елочные игрушки "из детства". 

Такой ретро-стиль украшения нравится и петербуржцам, и туристам, поэтому решили не отказываться от устоявшегося дизайна. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что назван средний доход Деда Мороза в Петербурге. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

