Назван средний доход Деда Мороза в Петербурге

Стало известно, сколько зарабатывают петербургские Деды Морозы и Снегурочки в 2025 году. Исследование провело издание Neva.Today.

Уточняется, что при заказе аниматоров до 30 ноября на корпоратив действуют скидки. На "Авито" в среднем указывают цены от 8 тыс. рублей, по факту мероприятие со сказочными персонажами будет стоить дороже. За выступление на полчаса до 27 декабря просят 19,9-24,9 тыс. рублей. С 28 декабря стоимость увеличится до 24-34 тыс. рублей. Перед Новым годом, 31 декабря, Дед Мороз и Снегурочка приедут за 34-54 тыс. рублей, а с 20:00 до 22:00 прайс поднимется до 44,9 и 64,9 тыс. рублей. Сама новогодняя ночь обойдется в 54-74 тыс. рублей.

Дешевле выйдет организация праздника для детей на дому: до 19 декабря программа на 20 минут возможна за 7 тыс. рублей, с 19 по 28 декабря – за 9,9 тыс. рублей. В Новый год Дед Мороз и Снегурочка придут за 15-17 тыс. рублей.

Все агентства спрашивают местоположение, поскольку за отдаленные районы необходимо доплатить.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)