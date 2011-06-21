Поезд Деда Мороза посетит Петербург в январе 2026 года

Праздничный состав проедет более 20 тысяч километров с 19 ноября по 11 января.

Поезд Деда Мороза в сезоне 2025/2026 годов посетит 70 российских городов, преодолев более 20 тысяч километров. Как сообщил заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов на презентации в Великом Устюге, новогоднее путешествие начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в резиденции главного зимнего волшебника.

Новый год команда Поезда Деда Мороза встретит в Иваново, а Рождество, уже по традиции, — в Санкт-Петербурге. В Москве поезд в этом сезоне сделает остановку на два дня — 2 и 3 января. Дмитрий Пегов, заместитель главы РЖД

В Северную столицу праздничный состав прибудет 6 января, где пробудет до следующего дня на станции Новый Петергоф. Юных гостей ждут интерактивные квесты, игры и личная встреча с Дедом Морозом. Маршрут охватит города Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части России.

Поезд представляет собой оформленную передвижную резиденцию во главе с паровозом, в составе которой находятся салон-приёмная, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сцена для представлений, сувенирная лавка и ресторан с буфетом.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД